هرمز يخنق العراق.. صادرات النفط دون 800 ألف برميل في اليوم

شفق نيوز- بغداد

تراجع إنتاج النفط العراقي بشكل حاد من 4.3 مليون برميل يومياً إلى 1.3 مليون برميل يومياً نتيجة تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وأدى هذا الانخفاض إلى خفض الصادرات العراقية إلى اقل من 800 ألف برميل يومياً، ما أحدث تأثيراً مباشراً على المصافي وشركات البتروكيمياويات في آسيا، خصوصاً في الصين.

وأكدت التقارير، أن بعض المصافي الصينية الكبرى قلصت تشغيل وحداتها أو أوقفت بعض خطوط الإنتاج بسبب نقص الخام العراقي، في حين بحثت الشركات عن مصادر بديلة من أفريقيا وأميركا اللاتينية لتعويض الانقطاع.

كما ارتفعت تكاليف الشحن البحري والتأمين نتيجة المخاطر الأمنية في مضيق هرمز، ما انعكس على أسعار المنتجات البتروكيمياوية في آسيا.

ويشكل العراق عنصراً حاسماً في أمن الطاقة في الصين وآسيا، حيث أي اضطراب في إنتاجه وصادراته يؤثر مباشرة على تشغيل المصافي والاقتصاد الصناعي في المنطقة.