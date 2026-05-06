هدوء هرمز يضغط على الدولار.. والأسواق تترقب بيانات الوظائف الأمريكية

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

تراجع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات الأربعاء، مع تصاعد الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت واصل فيه الين الياباني التحرك قرب مستويات سبق أن دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل لدعمه.

وجاء الضغط على العملة الأمريكية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن فيها تعليق عملية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى إحراز تقدم نحو اتفاق شامل مع إيران، ما عزز حالة التفاؤل في الأسواق وخفف الطلب على الدولار كملاذ آمن.

وتزامن ذلك مع تراجع أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، إذ هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى قرب 100 دولار، ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي.

وسجل اليورو ارتفاعاً إلى 1.1714 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.35685 دولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7208 دولار، والدولار النيوزيلندي إلى 0.5905 دولار.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار بنسبة طفيفة إلى 98.299، بينما جرى تداول العملة الأمريكية مقابل الين عند 157.62 ين، لتبقى قرب مستويات حساسة تراقبها الأسواق تحسباً لأي تحرك من السلطات اليابانية.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، باعتبارها مؤشراً رئيسياً على متانة الاقتصاد الأمريكي ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.