"هدر لثروات العراق".. رفض برلماني للتعاقد مع شركة أوكرانية لتطوير حقل عكاز

شفق نيوز/ أكدت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، رفضها لإعلان وزارة النفط الاتحادية، توقيع عقد تطوير حقل عكاز الغازي مع إحدى الشركات الأوكرانية.

وكانت وزارة النفط، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، توقيع عقد مع شركة "يوكرزم ريسورس" الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل (400) مقمق.

وأكد وزير النفط حيان عبد الغني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أهمية تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، لإضافة كمية (400) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) للإنتاج الوطني الذي يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي.

في هذا الصدد، قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط العراقية عملت على استبدال شركة كوكاز الكورية، بشركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية، بدلاً من التعاقد مع شركات عالمية رصينة، وهذا عكس توجهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأوضح المشكور، أن "هذا العقد فيه هدر كبير لثروات العراق، وسيكون هناك هدر لنفط العراق، وهذا يؤكد أن العراق يخفق من جديد في اختيار الشركات الرصينة للعمل داخل أهم مجال اقتصادي في البلد".

وبحسب عضو اللجنة، يجب التصدي لهذا العقد ورفضه لما له من تداعيات كارثية على اقتصاد العراق ونفطه خاصة هو تعاقد مع إحدى الشركات "الهزيلة".

وتابع المشكور: "سنعمل على كشف وفضح الشبهات في هذا التعاقد خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هذا التعاقد جاء من قبل بعض النواب لمصالح معينة، سنكشف عنها قريباً وبالأدلة".