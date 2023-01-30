هجوم إيران وتعهد بكين يقفز بأسعار النفط لأكثر من 87 دولاراً

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، مدعومة بالتوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة في إيران، وتعهدات بكين في نهاية الأسبوع بتعزيز تعافي الاستهلاك الذي سيدعم الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 87.20 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.22 دولارا للبرميل بارتفاع 54 سنتا أو 0.7 بالمئة.

وقال مسؤول أمريكي يوم أمس الأحد إن إسرائيل كانت على ما يبدو وراء هجوم بطائرة مسيرة على مصنع عسكري في إيران.

من جهة اخرى اعلنت الصين انها ستعزز انتعاش الاستهلاك باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد وتعزيز الواردات، وتستأنف الصين أعمالها هذا الأسبوع بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

من جهة ثانية من غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، والمعروفين مجتمعين باسم أوبك +، بتعديل سياستها الحالية لإنتاج النفط عندما يجتمعون تقريبًا في الأول من فبراير/ شباط.