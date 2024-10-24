هجرة أصحاب الثروات من بريطانيا: الآلاف سيغادرون إلى 3 وجهات

شفق نيوز/ توقعت شركة الاستشارات الدولية Henley & Partners، أن يستقبل الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية ديسمبر 6500 مليونير من أصل 9500 فرد من أصحاب الثروات العالمية الذين يعتزمون مغادرة بريطانيا هذا العام.

وذكرت الشركة في التقرير الذي جاء بالتعاون مع شركة معلومات الثروات New World Wealth، أن الإمارات العربية المتحدة ستستقبل المجموعة التالية الأكبر من الأفراد الأثرياء، تليها الولايات المتحدة.

واستند التقرير إلى البيانات التي تم جمعها على مدى الأشهر التسعة الماضية، من المتوقع أن تشمل هجرة الثروات في المملكة المتحدة 85 مليونيرًا و10 مليارديرات، حيث يتجه 68% إلى أوروبا.

جاءت أبرز أسباب وراء قرار الهجرة الأثرياء البريطانيين هو زيادة الضرائب على الأفراد غير المقيمين في العام المقبل، بحسب ما أعلنته حكومة حزب العمال.