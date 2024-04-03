هبوط يضرب جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية

شفق نيوز/ سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاض طفيف في مستهل تعاملاتها يوم الأربعاء، فيما أغلقت أمس الثلاثاء، على هبوط حاد.

وظهرت المؤشرات الأمريكية في التعاملات اليوم على النحو التالي:

المؤشر S&P 500 استقر قرب المستوى 5,200.84 نقطة بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.09%.

مؤشر داو جونز الصناعي تداول دون تغيير عند مستوى 39,175 نقطة.

مؤشر ناسداك المجمع انخفض بنحو 0.35%، ليسجل المستوى 16,183 نقطة.

يذكر أن مؤشرات الأسهم الأمريكية كانت قد أغلقت تداولات جلستها الماضية، أمس الثلاثاء؛ على هبوط بجميع مؤشراتها الرئيسية، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي التداولات على انخفاض بنسبة 1.00% أو بنحو 396.61 نقطة، ليصل إلى مستوى 39,170.24 نقطة.

كما اختتم مؤشر S&P 500 الجلسة الماضية، على تراجع قوي بنسبة 0.72% ليصل إلى 5,205.81 نقطة، وكذلك، هبط مؤشر ناسداك المجمع بنسبة وصلت إلى 0.94% أو بنحو 171.42 نقطة ، ليصل إلى مستوى 18,121.78 نقطة بنهاية تداولات البورصة الأمريكية.