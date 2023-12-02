هبوط إنتاج أوبك بعد تخفيضات 3 دول بينها العراق

شفق نيوز/ انخفض إنتاج العراق النفطي خلال شهر تشرين الثاني الماضي، وسط تخفيضات إيران ونيجيريا.

ووفقا لوكالة ، بلومبرغ ، فقد تراجع إنتاج أوبك إلى 140 ألف برميل يومياً ليصل إلى ما يفوق بقليل 28 مليون برميل يومياً، وقد شهد العراق ونيجيريا أكبر التخفيضات، إذ قلص كل منهما الإنتاج بنحو 50 ألف برميل يومياً.

ويرجح انخفاض الإنتاج الشهر المقبل بقدر أكبر، حيث ستبدأ المجموعة وحلفاؤها تخفيضات جديدة للإمدادات تقترب من 900 ألف برميل يومياً.

وقد انخفض بذلك انتاج العراق إلى 4.29 ملايين برميل يومياً خلال أكتوبر / تشرين الأول، إذ تواجه بغداد صعوبة في إعادة تشغيل خط أنابيب التصدير الذي توقف مارس/آذار الماضي في ظل خلاف مع الإقليم كوردستان ودولة الجوار تركيا.

وعانت إيران من ثاني أكبر تراجع، إذ هبط إنتاجها 40 ألف برميل يومياً ليصل إلى 3.07 ملايين برميل يومياً.