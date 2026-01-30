هبوط مفاجئ بسعر الذهب بعد ارتفاع لمستويات قياسية

شفق نيوز- متابعة

عمق الذهب خسائره في تعاملات اليوم الجمعة، ليهبط بأكثر من 12% متأثراً بقوة الدولار قبل الإعلان عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1982 مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.

وتراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى بشكل حاد مع بدء عمليات جني الأرباح.

ومساء اليوم، هبط الذهب في المعاملات الفورية 12% إلى 4,726.37 دولار للأونصة.

وفي وقت لاحق اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه اختار كيفن وورش، العضو السابق في هيئة محافظي "مجلس الاحتياطي الفيدرالي"، لرئاسة البنك المركزي الأميركي بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول.

ولامس الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولار أمس الخميس، ولا يزال يتجه نحو الارتفاع أكثر من 18% هذا الشهر، محققاً مكاسب للشهر السادس على التوالي.

وقال حمد حسين، من "كابيتال إيكونوميكس"، إن أنباء اختيار وورش رئيساً للبنك المركزي الأميركي، والذي يُنظر إليه على أنه خيار أكثر ميلاً لتشديد السياسة النقدية من المرشحين الآخرين، وضعت ضغطاً هبوطياً على أسعار المعادن الثمينة.

وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في 4 سنوات، ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب، المسعر بالعملة الأميركية، بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 32% إلى 77.57 دولار للأونصة. وسجلت الفضة ذروة قياسية عند 121.64 دولار أمس الخميس. وكسب المعدن 42% هذا الشهر، ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري له على الإطلاق.

وخسر البلاتين 10.9% ليصل إلى 2343.40 دولار للأونصة بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار يوم الاثنين، بينما نزل البلاديوم 8.4% ليسجل 1838.14 دولار.