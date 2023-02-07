هبوط متسارع بأسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ هبطت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 159000 دينارا عراقيا لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 144000 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150900 دينار مقابل 100 دولار.