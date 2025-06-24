هبوط كبير بأسعار الذهب مع تراجع الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ( 24 حزيران/يونيو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 664 الف دينار، وسعر الشراء 660 الف دينار . فيما سجلت أمس الاثنين 678 ألف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 634 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 630 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف و 675 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 635 الفا و 645 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ عيار 24 بيع 753 ألف دينار، عيار 22 بيع 690 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 660 ألف دينار، وعيار 18 بيع 565 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 142200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 143750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وتراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبا، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الذي استمر 12 يوما، مما قلص الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3349.89 دولاراً للأونصة بحلول الساعة الـ00:30 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو/حزيران. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 3364.20 دولاراً.