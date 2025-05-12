هبوط قوي لأسعار الذهب بعد محادثات واشنطن وبكين

شفق نيوز/ هبطت أسعار الذهب بقوة في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، على خلفية المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، الأمر الذي خفف قلق المستثمرين وقلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 3286.86 دولاراً للأونصة (الأوقية). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6% إلى 3291.60 دولاراً للأونصة.

وأنهت الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية محفوفة بمخاطر عالية بشكل إيجابي أمس الأحد، وروج مسؤولون أمريكيون "لصفقة" تخفض العجز التجاري الأميركي، في حين قال مسؤولون صينيون إنهم توصلوا إلى "توافق مهم" واتفقوا على إطلاق منتدى حوار اقتصادي جديد.

وقال نائب رئيس الحكومة الصينية، خه لي فنغ، إن بياناً مشتركاً سيصدر في جنيف اليوم الاثنين. وقال نائب وزير التجارة لي تشن قانغ، إنه سيتضمن "أخبارا جيدة للعالم".

وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوماً جمركية متبادلة على بعضهما البعض الشهر الماضي، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية أججت المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير، وحذر من ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه تحوط ضد التقلبات السياسية والاقتصادية، ويزدهر في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

في الوقت نفسه، قال مسؤول عسكري هندي كبير إن الجيش الهندي أرسل "رسالة عبر خط الساخن" إلى باكستان أمس الأحد بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع وأبلغها بنية نيودلهي الرد إذا تكررت.

ونفى المتحدث باسم الجيش الباكستاني أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 32.65 دولاراً للأونصة. وزاد البلاتين 0.4% إلى 998.65 دولاراً للأونصة. وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 980.41 دولاراً للأونصة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".