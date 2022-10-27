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هبوط غير مسبوق للجنيه المصري أمام الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-27T08:43:05+0000
هبوط غير مسبوق للجنيه المصري أمام الدولار

شفق نيوز/ في تراجع لمستوى تاريخي أمام الدولار، هبط الجنيه المصري بقوة أمام العملة الأميركية، ليتجاوز مستوى 22 جنيهًا للدولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق.

ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد بيان للبنك المركزي، الخميس، أكد فيه أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن.

وأشار أنه سيتم إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأوضح المركزي أنه سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي حتى تمام الإلغاء بشكل كامل في ديسمبر القادم.

ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

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