سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هبوط سعر الذهب والمعدن النفيس يحوم عند أعلى مستوياته منذ خمس سنوات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-03T08:40:56+0000
هبوط سعر الذهب والمعدن النفيس يحوم عند أعلى مستوياته منذ خمس سنوات

شفق نيوز/ انخفض الذهب ، الخميس، في آسيا، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته في خمس سنوات.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13٪ لتصل إلى 1907.45 دولارًا بحلول الساعة 11:57 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:57 صباحًا بتوقيت غرينتش) لكنها لا تزال أعلى من علامة 1900 دولار. 

وارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب. 

بالإضافة إلى تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 1.60٪.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.1٪، بينما ارتفع البلاديوم والبلاتين بنسبة 0.2٪.

related

الذهب يستقر مع ترقب السوق اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفدرالي

Date: 2021-04-27 07:33:29
الذهب يستقر مع ترقب السوق اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفدرالي

الذهب يهبط عن أعلى مستوى له خلال أكثر من شهرين

Date: 2021-05-04 08:52:57
الذهب يهبط عن أعلى مستوى له خلال أكثر من شهرين

الذهب يرتفع متعافيا من أدنى مستوى له منذ شهرين

Date: 2021-02-05 08:59:51
الذهب يرتفع متعافيا من أدنى مستوى له منذ شهرين

الذهب يرتفع مع انحسار صعود الدولار رغم تسجيله اسبوعا سيئا

Date: 2020-09-25 09:25:04
الذهب يرتفع مع انحسار صعود الدولار رغم تسجيله اسبوعا سيئا

الذهب يتراجع مع قلق المستثمرين من اجراء امريكي

Date: 2020-12-10 09:05:21
الذهب يتراجع مع قلق المستثمرين من اجراء امريكي

الذهب يهبط دون 2000 دولار مع ارتفاع العملة الأميركية

Date: 2020-08-19 07:00:12
الذهب يهبط دون 2000 دولار مع ارتفاع العملة الأميركية

الذهب يصعد مع تراجع الدولار

Date: 2020-11-26 07:33:05
الذهب يصعد مع تراجع الدولار

الذهب يهبط عن ذروة 7 أسابيع مع تعافي عوائد السندات الأميركية

Date: 2021-04-20 08:29:10
الذهب يهبط عن ذروة 7 أسابيع مع تعافي عوائد السندات الأميركية