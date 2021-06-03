هبوط سعر الذهب والمعدن النفيس يحوم عند أعلى مستوياته منذ خمس سنوات

شفق نيوز/ انخفض الذهب ، الخميس، في آسيا، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته في خمس سنوات.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13٪ لتصل إلى 1907.45 دولارًا بحلول الساعة 11:57 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:57 صباحًا بتوقيت غرينتش) لكنها لا تزال أعلى من علامة 1900 دولار.

وارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب.

بالإضافة إلى تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 1.60٪.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.1٪، بينما ارتفع البلاديوم والبلاتين بنسبة 0.2٪.