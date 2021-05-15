هبوط أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ انخفض سعر خام نفط البصرة الخفيف والثقيل، قبل إغلاقه أمس الجمعة، على الرغم من ارتفاع الخامات الاخرى.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68.09 دولاراً للبرميل بمقدار 0.50 سنتاً أو بنسبة 0.73% عن يوم الخميس الماضي.

فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 62.51 دولارا للبرميل بأنخفاض بلغت نسبته 2.13%.

وسجل الخام العربي الخفيف السعودي 66.24 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 65.82 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 67.06 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 67.38 دولارا، وجيراسول الانغولي 67.97 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت ليغلق خام برنت عند 68.83 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي عند 65.51 دولارا.