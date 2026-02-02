هبوط أسعار النفط 4% بعد تصريحات ترمب إزاء إيران

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار النفط بنسبة 4%، يوم الاثنين، على خلفية مؤشرات على خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع إن إيران "تجري محادثات جدية" مع واشنطن، في إشارة إلى تهدئة محتملة مع أحد أعضاء منظمة أوبك، وذلك بعد أن كانت مخاطر توجيه ضربة عسكرية قد دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.81 دولار، أو 4.1%، لتصل إلى 66.51 دولاراً للبرميل عند الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش (06:25 صباحًا بتوقيت بغداد)، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.70 دولار، أو 4.1%، ليبلغ 62.51 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا التراجع الحاد مقارنة بالجلسات السابقة، التي لامس خلالها خام برنت أعلى مستوى له في ستة أشهر، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط يحوم قرب أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر / أيلول، مدفوعاً بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة فيليب نوفا، إن هذه التهديدات المستمرة دعمت أسعار النفط طوال شهر يناير / كانون الثاني، مضيفة أن "التراجع الأخير تعزز أيضاً بقوة متجددة للدولار الأميركي، ما يجعل النفط المقوّم بالدولار أكثر كلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة، ويزيد الضغوط على الأسعار".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريح مسؤول الأمن الإيراني علي لاريجاني بأن الترتيبات للمفاوضات جارية، في إطار ما وصفه ترمب بـ«المحادثات الجدية».

في السياق ذاته، اتفق تحالف أوبك+ على الإبقاء على إنتاجه النفطي دون تغيير لشهر مارس / آذار، خلال اجتماع عُقد يوم الأحد، بعدما كان قد جمّد في نوفمبر / تشرين الثاني الزيادات المقررة للفترة من يناير / كانون الثاني إلى مارس / آذار 2026، على خلفية انخفاض الاستهلاك الموسمي.