هبوط أسعار النفط وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب وارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء متأثرة بالمخاوف بشأن ضعف الطلب وارتفاع الدولار على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة حدت من الخسائر.

وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مارس لخام برنت 14 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 79.41 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0333 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 74.26 دولارا للبرميل.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 6.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في يناير. 19، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. لكن مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 مليون برميل مما أثار المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

إدارة معلومات الطاقة (EIA)، الذراع الإحصائي للولايات المتحدة. وستصدر وزارة الطاقة البيانات في وقت لاحق يوم الأربعاء.

الولايات المتحدة أقوى وأثر الدولار أيضا على أسعار النفط مع تراجع الطلب من المشترين بالعملات الأخرى حيث يتعين عليهم دفع المزيد مقابل النفط المقوم بالدولار.

حام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الأربعاء مع تعزيز المستثمرين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة في مواجهة الاقتصاد الأمريكي المرن.