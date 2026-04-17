هبوط أسعار النفط وسط تفاؤل لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، وسط تفاؤل إزاء احتمال اقتراب صراع الشرق الأوسط من ​نهايته مع بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ‌لعشرة أيام وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تجريا محادثات جديدة مطلع الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار ​أو 1.35 بالمئة إلى 98.05 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ ​0021 بتوقيت غرينتش، وفقا لوكالة "رويترز".

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس ⁠الوسيط الأمريكي 1.65 دولار أو 1.74 بالمئة إلى 93.40 دولاراً ​للبرميل، مما قلص المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة.