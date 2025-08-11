تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات أمريكية روسية حول أوكرانيا

شفق نيوز– متابعة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، مواصلة انخفاضها الذي تجاوز 4% الأسبوع الماضي، مع ترقّب المستثمرين لنتائج المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وروسيا هذا الأسبوع بشأن الحرب في أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% أو ما يعادل 33 سنتاً، لتسجل 66.26 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% أو 39 سنتاً، إلى 63.49 دولاراً للبرميل.

وتزايدت التوقعات بإمكانية إنهاء العقوبات التي حدّت من إمدادات النفط الروسي للأسواق العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقائه المرتقب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 آب/أغسطس في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب.

وحدد ترامب مهلة لروسيا للموافقة على اتفاق سلام، ملوّحاً بفرض عقوبات ثانوية على الدول المستوردة للنفط الروسي، فيما تواصل واشنطن الضغط على الهند لخفض مشترياتها من الخام الروسي.

وبحسب تقديرات شركات استشارية، اشترت المصافي الهندية نحو 5 ملايين برميل من خام غرب تكساس الوسيط للتحميل في آب/أغسطس، مع احتمالية شراء كميات إضافية في أيلول/سبتمبر، مدفوعة باستمرار الفارق السعري الإيجابي لصالح الخام الأمريكي في آسيا.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنسبة 4.4%، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.1%، متأثراً بالتوقعات الاقتصادية القاتمة وبيانات صينية أظهرت تراجع أسعار المنتجين في يوليو بأكثر من المتوقع، ما يعكس ضعف الطلب المحلي واستمرار حالة عدم اليقين التجاري.