هبوط أسعار النفط مع انكماش الاقتصاد الصيني

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مدفوعة بانكماش الاقتصاد الصيني، إلا أن شح المعروض حد من الخسائر الكبيرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.30٪ ، إلى 86.71 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا ، أو 0.20٪ إلى 80.39 دولارًا، وانخفضت ايضاً أسعار النفط بنسبة 1.5٪ خلال الأسبوع بسبب توتر الركود.

وانكمش نشاط الأعمال الصيني أكثر في نوفمبر / تشرين الثاني، حسبما أظهرت بيانات رسمية لمؤشر مديري المشتريات يوم الأربعاء، مما زاد المخاوف بشأن العام المقبل.

إلا أن المعروض من النفط الخام ظل شحيحًا مما حد من الخسائر بشكل كبير.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 13 مليون برميل، وهو أكبر عدد منذ عام 2019، في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، ومع ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام تجاوز 12 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل ظهور جائحة فيروس كورونا.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، جيروم باول ، يوم الأربعاء ، إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة ، مما قد يدعم أسعار النفط.