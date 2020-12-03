هبوط أسعار النفط مع استئناف اوبك لمحادثاتها

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، مع خلاف بين منتجين من بينهم السعودية وروسيا بشأن الحاجة إلى تمديد تخفيضات الإنتاج القياسية التي تم وضعها في الموجة الأولى من جائحة كوفيد -19.

ونزل خام برنت 16 سنتا أو 0.33 بالمئة إلى 48.09 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.8 بالمئة يوم الأربعاء. وانخفض النفط الأمريكي 20 سنتًا ، أو 0.44٪ ، عند 45.08 دولارًا للبرميل ، بعد أن أنهى ارتفاعًا بنسبة 1.6٪ في الجلسة السابقة.

وتستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا المناقشات في وقت لاحق من اليوم للاتفاق على سياسات 2021 بعد أن لم تسفر المحادثات السابقة عن حل وسط بشأن كيفية معالجة ضعف الطلب على النفط وسط موجة جديدة من فيروس كورونا.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم أوبك وحلفاؤها ، في المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، بتمرير تخفيضات نفطية قدرها 7.7 مليون برميل يوميًا ، أو 8٪ من الإمدادات العالمية ، على الأقل حتى مارس 2021.

زلكن بعد الآمال في الحصول على موافقة سريعة على اللقاحات المضادة للفيروسات التي حفزت صعود أسعار النفط في نهاية نوفمبر تشرين الثاني ، تساءل بعض المنتجين عن الحاجة إلى تشديد السياسة النفطية التي تدعمها السعودية زعيم أوبك.

ووافقت بريطانيا على لقاح COVID-19 من شركة فايزر ، يوم الأربعاء ، قفزت إلى الأمام في سباق عالمي لبدء برنامج التلقيح الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي 679 الف برميل في الاسبوع المنتهي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين 3.5 مليون برميل ونواتج التقطير 3.2 مليون برميل .