هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في أسبوعين

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، وسط تفاؤل الأسواق باقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق سلام قد يسهم في إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف اضطرابات الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.71 دولارات، أو بنسبة 4.55%، لتصل إلى 98.83 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.57 دولارات، أو بنسبة 4.73%، ليسجل 92.03 دولاراً للبرميل.

وجاء التراجع بعد تصريحات للرئيس الأميركي الذي أشار فيها إلى أن واشنطن وطهران "تفاوضتا إلى حد كبير" بشأن مذكرة تفاهم لاتفاق سلام، رغم استمرار الخلافات بشأن ملفات رئيسة، بينها إعادة فتح مضيق هرمز.

ويرى محللون أن بوادر التهدئة منحت الأسواق أملاً بانفراج قريب، ما خفف المخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط، إلا أنهم رجحوا أن تستغرق عودة تدفقات النفط عبر المضيق إلى طبيعتها وإصلاح منشآت الطاقة المتضررة أشهر عدة.