هبوط أسعار النفط بنحو 6% متأثرة برسوم ترامب

هبوط أسعار النفط بنحو 6% متأثرة برسوم ترامب
2025-04-03T12:44:16+00:00

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط بعد ظهيرة اليوم الخميس، بنحو 6% في ظل مخاوف من تراجع الطلب على الخام بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حيث انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 6.14% إلى 67.31 دولارا للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 5.75% إلى 70.64 دولارا للبرميل.

وأمس الأربعاء أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق في خطوة اعتبرها بأنها "يوم تحرير أمريكا"، وتضمنت فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى.

كما تم فرض رسوم أعلى على شركاء تجاريين محددين للولايات المتحدة: رسوم بنسبة %34 على الواردات الصينية، وبنسبة %24 على الواردات اليابانية، وبنسبة %20 على واردات الاتحاد الأوروبي.

وهبطت البورصات اليوم وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى تكثيف حرب تجارية تهدد بدفع العالم إلى الركود.

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