هبوط أسعار النفط بسبب ضعف الطلب

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط انخفاضها، يوم الاثنين، وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود، وفي الوقت الذي أدت فيه تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إضعاف الآمال في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 82.53 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:25 بتوقيت جرينتش، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.03 دولارا للبرميل، بانخفاض 23 سنتا، أو 0.3 بالمئة.

واستقر كلا الخامين القياسيين على انخفاض بنحو دولار واحد يوم الجمعة حيث ناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كانت أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2٪.

وتواجه مصافي التكرير على مستوى العالم تراجعا في أرباح الديزل مع تعزيز المصافي الجديدة الإمدادات ومع اعتدال الطقس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وتباطؤ النشاط الاقتصادي مما يؤثر على الطلب.

ومع ذلك، ظلت السوق مدعومة بتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، قد يمدون تخفيضات الإمدادات إلى النصف الثاني من العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت أوبك+ العراق إلى ضخ ما يزيد عن حصته الإنتاجية بمقدار تراكمي قدره 602 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. وقالت المجموعة إن بغداد وافقت على التعويض بتخفيضات إضافية في الإنتاج خلال بقية العام.