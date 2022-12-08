هبوط أسعار الذهب ومعادن أخرى مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب مع تعافي الدولار قليلاً، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيداً من التوجيه من اجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1783.50 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه أكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1795.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في عام 2022 والمقرر عقده في 13 و14 ديسمبر/ كانون الأول.

كما ينتظر المشاركون في السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر تشرين الثاني المقرر صدوره في 13 ديسمبر/ كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 22.60 دولار، وخسر البلاتين 0.2% إلى 1000.67 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1844.20 دولار.الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار.