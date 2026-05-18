هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوى منذ آذار الماضي

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر، متأثرة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع، ما عزز المخاوف من التضخم وزاد التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 4488.99 دولاراً للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 30 آذار/ مارس، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو بنسبة 1.5% إلى 4493.30 دولاراً.

وجاء الضغط على المعدن الأصفر بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية إثر هجوم بطائرة مسيرة تسبب بحريق في محطة طاقة نووية بالإمارات، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين وزاد رهانات الأسواق بشأن أسعار الفائدة.

كما اعترضت السعودية ثلاث طائرات مسيرة، في وقت حذر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من ضرورة التحرك “بسرعة” مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية.

وتؤدي موجات التضخم عادة إلى توجه البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة، ما يقلل جاذبية الذهب والمعادن النفيسة التي لا تدر عائداً.

وتزايدت توقعات الأسواق بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مع ترجيحات بنسبة 50% لحدوث ذلك بحلول ديسمبر.

في المقابل، انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، إذ تراجعت الفضة بنسبة 2.2% إلى 74.30 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 0.6% إلى 1961.30 دولاراً، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1396.25 دولاراً.