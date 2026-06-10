هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوى في 11 أسبوعاً بفعل صعود الدولار والنفط

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 1% خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى لها في 11 أسبوعاً، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي وأسعار النفط، في ظل تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز المخاوف بشأن التضخم واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 1.8% إلى 4187.59 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 23 مارس، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.7% إلى 4213.40 دولاراً للأونصة.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، ما جعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، فضلاً عن صعود أسعار النفط بنحو 1% نتيجة تصاعد الأعمال العدائية بين واشنطن وطهران.

كما زادت التوترات في الشرق الأوسط من المخاوف التضخمية، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ يتوقع المتداولون احتمالاً يتجاوز 70% لرفع الفائدة بحلول ديسمبر المقبل.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، وفي مقدمتها مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، إضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين، لمعرفة مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.5% إلى 64.43 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 2.8% إلى 1678.10 دولاراً، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1212.31 دولاراً للأونصة.