هبوط أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بلغ 895 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 891 ألف دينار، بعد أن كان سعر البيع قد سجل 918 ألف دينار يوم أمس الأحد.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 865 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 861 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 895 ألف دينار و905 آلاف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 865 ألف دينار و875 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 953 ألف دينار، وعيار 21 910 آلاف دينار، فيما بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 18 780 ألف دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في 21 كانون الثاني 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويعتمد الصاغة في تسعير الذهب على معادلة تجمع بين سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.