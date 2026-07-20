هبوط أسعار الذهب بفعل مخاوف التضخم وقفزة النفط

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 90 ​​دولارًا للبرميل، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن التضخم بعد أن أشار العديد من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة لكبح ضغوط الأسعار.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 4014.53 دولارًا للأونصة، وذلك بحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش (5:42 صباحا بتوقيت بغداد). بينما استقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس/آب عند 4019.80 دولارًا.

قد تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تأجيج المخاوف من التضخم وتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وبينما يُنظر إلى الذهب عادةً على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذا الأصل الذي لا يُدرّ عائداً.

وفي أماكن أخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 1.9% إلى 56.95 دولارًا للأونصة، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1599.97 دولارًا، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1244.50 دولارًا.