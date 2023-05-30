هبوط أسعار الذهب بسبب اتفاق سقف الدين في أمريكا وتوقعات رفع الفائدة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في شهرين، يوم الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل إزاء التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتوقعات رفع أسعار الفائدة في يونيو حزيران إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1938.57 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:48 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1938.30 دولاراً.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إنه يشعر بالارتياح بشأن احتمالات مصادقة الكونجرس على اتفاق سقف الدين الذي توصل إليه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

ومن ناحية أخرى زاد مسؤولو الاحتياطي الاتحادي في الأيام الماضية حدة الترقب بتوقعات متشددة حول أسعار الفائدة، مما أفقد الذهب إلى حد ما بعض المكاسب التي حققها كملاذ آمن خلال أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة، إذ تقوض أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.03 دولاراً للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1027.27 دولارلاً. وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1430.74 دولاراً.