هبوط سريع للعملة العراقية.. 132000 دينار مقابل 100 دولار امريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد بشكل متسارع اليوم الاثنين 14 كانون الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت ظهر هذا اليوم، 132000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 132000 دينار مقابل 100 دولار.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد صباح هذا اليوم 128200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 133000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 131000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

وعزا بعض اصحاب المكاتب هذا الارتفاع بسعر الدولار بشكل سريع الى الاشاعات المتداولة بسعي البنك المركزي لتثبيت سعر الدولار على 130 الف دينار لكل 100 دولار.