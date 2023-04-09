هبوط سريع بأسعار الدولار في بغداد واربيل والبورصة توضح

شفق نيوز/ واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي التراجع، اليوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد استمرت بالتداول ما بعد الاغلاق وسجلت في الساعة 11.40 ليلا 141000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح اليوم 147950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 140000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 142000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان انخفض سعر الدولار ايضا حيث بلغ سعر البيع 143100 دينار مقابل الدولار وشراء الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

وقال شيروان طاهر مدير احدى مكاتب الصيرفة في اربيل لوكالة شفق نيوز ان "البورصة في مدينة اربيل افتُتحت اليوم على انخفاض في الأسعار والذي يُعد اليوم الاول لافتتاحها مع بداية الاسبوع الحالي فالبورصة تبقى مغلقة يومي الجمعة والسبت في اربيل ".

واضاف ان "تحديد سعر البيع من قبل البنك المركزي يُعد من العوامل الاساسية لهذا الانخفاض حيث من المتوقع ان تستمر الأسعار في التهاوي خلال الايام المقبلة ايضا خاصة مع ضخ البنك المركزي كميات من الاموال اكثر الى الاسواق مقارنة بالاسابيع الماضية ".

وحول التباين في اسعار البيع و الشراء قال طاهر ان "سببه يعود الى خشية اصحاب مكاتب الصيرفة من خسائر قد تلحق بهم مع هذه التقلبات المفاجئة في الاسعار وبشكل سريع ".