هبوط خامات النفط العراقية رغم تباين الأسواق العالمية

سجلت أسعار النفط العراقية تراجعاً ملحوظاً، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تذبذب الأسواق العالمية واختلاف أداء الخامات القياسية؛ حيث انخفض خام البصرة الثقيل إلى 99.20 دولاراً للبرميل بخسارة بلغت 4.66 دولارات، ما يعادل 4.49%، فيما تراجع خام البصرة المتوسط إلى 101.30 دولاراً للبرميل بانخفاض مقارب بلغت نسبته 4.40%.

وفي الأسواق العالمية، ارتفع خام برنت إلى 97.83 دولاراً للبرميل محققاً مكاسب بنسبة 1.76%، بينما واصل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضه ليسجل 91.47 دولاراً للبرميل متراجعاً بنسبة 5.31%.

كما أظهرت البيانات انخفاضاً واسعاً في أسعار عدد من الخامات الخليجية والعربية؛ إذ تراجع الخام العربي الخفيف السعودي بنسبة 4.24% ل يستقر عند 108.35 دولارات للبرميل، فيما هبط خام مربان الإماراتي بنسبة 9.19% إلى 92.82 دولاراً.

وعلى مستوى سلة أوبك، انخفض سعر السلة إلى 113.44 دولاراً للبرميل بخسارة بلغت 1.72%، في وقت شهدت فيه أسواق الغاز الطبيعي تبياناً؛ مع ارتفاع الغاز الأمريكي بنسبة 0.79% إلى 2.930 دولار، مقابل تراجع الغاز الأوروبي (الهولندي) بنسبة 1.42%.

ويأتي هذا التراجع في أسعار النفط العراقية وسط استمرار تقلبات السوق العالمية المرتبطة بحركة الإمدادات ومخاوف الطلب، فضلاً عن تأثير التطورات الجيوسياسية على تداولات الطاقة.