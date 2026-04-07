هبوط حاد للنفط بعد إعلان وقف النار بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- متابعة

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً حاداً في مستهل تعاملات، يوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران، في خطوة خففت من حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر آيار/ مايو المقبل بأكثر من 20 دولاراً للبرميل، ما يعادل 17.8%، ليصل إلى 92.85 دولاراً للبرميل عند الساعة 23.35 بتوقيت غرينتش، في واحدة من أكبر الخسائر اليومية خلال الفترة الأخيرة.

ويعكس هذا التراجع السريع حساسية الأسواق النفطية لأي تطورات سياسية في الشرق الأوسط، حيث يؤدي انحسار المخاطر الجيوسياسية عادة إلى تقليل المخاوف بشأن الإمدادات، وبالتالي الضغط على الأسعار نحو الانخفاض.

ويرى محللون أن إعلان وقف إطلاق النار قد يساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط عبر الممرات الحيوية، خصوصاً في ظل اعتماد الأسواق العالمية على استقرار تدفقات الخام من المنطقة.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار النفط انخفاضها خلال الأيام المقبلة، مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات سياسية أو ميدانية قد تؤثر على توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية.