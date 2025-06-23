هبوط حاد.. أسوأ يوم لأسعار النفط منذ 3 سنوات

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الاثنين، بأن العقود الآجلة لخام برنت سجلت عند الإغلاق أكبر انخفاض لها منذ آب/ أغسطس 2022.

وأدت موجة البيع المكثفة إلى تبديد الارتفاع الأولي الذي شهدته أسعار النفط ليلة الأحد، والذي نتج عن مخاوف من أن إيران قد ترد باستهداف البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط.

وبدأت أسعار النفط بالانخفاض يوم الاثنين بعد اعتراض صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 7.25، لتستقر عند 68.51 دولاراً للبرميل.

ويمثل هذا الانخفاض أكبر انخفاض يومي منذ أوائل نيسان/ أبريل الماضي، وأحد أسوأ الأيام على مدار السنوات الثلاث الماضية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وأغلق النفط الخام، الاثنين، بانخفاض بنحو 10 دولارات عن ذروته ليلة الأحد عند 78.40 دولاراً.