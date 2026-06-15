هبوط حاد بأسعار النفط بعد اتفاق أميركي - إيراني على إنهاء الحرب

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار النفط أكثر من 4 دولارات للبرميل، صباح الاثنين، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، ما خفف من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.08 دولارات، أو ما يعادل 4.7%، لتسجل 83.25 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.35 دولارات، أو 5.1%، إلى 80.53 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 10 آذار الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، الذي لعبت بلاده دور الوسيط بين الطرفين، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان مذكرة تفاهم في سويسرا يوم الجمعة المقبل، فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه وأن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية سينتهي.

وبحسب مسودة الاتفاق التي أوردتها وكالة مهر الإيرانية، فإن إعادة فتح مضيق هرمز ستتم خلال 30 يوماً وفق ترتيبات متفق عليها، على أن تستمر المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً.

كما أعلنت دول مجموعة E4، التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، استعدادها لرفع العقوبات المفروضة على إيران استجابةً للخطوات التي اتخذتها طهران بشأن برنامجها النووي.

وتترقب الأسواق عودة إنتاج وتصدير النفط من دول الشرق الأوسط إلى مستوياته الطبيعية بعد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة خلال فترة الحرب، وسط توقعات بانخفاض الضغوط على الإمدادات العالمية مع استئناف حركة الملاحة في المضيق.