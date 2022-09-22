هبوط حاد بأسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات، اليوم الخميس، لتفقد قرابة 12.5 دولاراً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في خامس زيادة منذ بداية العام الجاري.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.76% أو ما يعادل 12.7 دولار لتصل إلى 1661.15 دولارا للأونصة، وذلك بحلول الساعة 04:37 صباحاً بتوقيت غرينتش.

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.4% تعادل 6.75 دولارات لتصل إلى 1668.95 دولارا للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.44% إلى 19.39 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاتين بنسبة 0.49% إلى 906.1 دولارات، في حين انخفض البلاديوم بنحو 0.5% إلى 2147.77 دولارا.