هبوط جديد للدولار في بغداد وأربيل بلا تغيير

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، انخفاضًا في أسواق العاصمة بغداد، فيما استقرت الأسعار في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر صرف الدولار تراجع مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد ليصل إلى 152,600 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بسعر 153,200 دينار لكل 100 دولار سجل يوم أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 153,500 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 151,500 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد استقر سعر صرف الدولار في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 153,100 دينار، وسعر الشراء 153,000 دينار لكل 100 دولار.