هبوط جديد في أسعار الدولار بأسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141500 دينار مقابل 100 دولار، بعد أن كانت يوم أمس الثلاثاء عند 141650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجلت الأسعار انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 141200 دينار لكل 100 دولار، بينما استقر سعر الشراء عند 141100 دينار.