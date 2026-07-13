هبوط جديد بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، 876 ألف دينار لسعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي، فيما بلغ سعر الشراء 872 ألف دينار، بعد أن كان سعر البيع يوم أمس الأحد 880 ألف دينار.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 846 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 842 ألف دينار.

وفي محال الصياغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 875 ألفاً و885 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 845 ألفاً و855 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 924 ألف دينار، وعيار 21 نحو 882 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 نحو 756 ألف دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في 21 كانون الثاني/ يناير 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويعتمد تسعير الذهب لدى الصاغة على معادلة تأخذ في الحسبان سعر الأونصة في الأسواق العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار في السوق المحلية.