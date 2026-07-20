هبوط جديد بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية ببغداد، يوم الاثنين، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 عند 848 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 844 ألف دينار، بعد أن كان سعر البيع قد سجل أمس الأحد 856 ألف دينار.

وأشار المراسل، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 818 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 814 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 850 ألف دينار و860 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 ألف دينار و830 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع المثقال من الذهب عيار 22 نحو 900 ألف دينار، فيما سجل عيار 21 نحو 860 ألف دينار، وعيار 18 نحو 736 ألف دينار.

ويُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في 21 كانون الثاني/يناير 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.