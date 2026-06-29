هبوط جديد بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بلغ 894 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 890 ألف دينار، بعد أن كان سعر البيع قد بلغ أمس الأحد 898 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 864 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 860 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 895 ألف دينار و905 آلاف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 865 ألف دينار و875 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضًا أيضًا، إذ بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 935 ألف دينار للمثقال، وعيار 21 نحو 893 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 756 ألف دينار.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في 21 كانون الثاني 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.