هبوط جديد باسعار العملات الرقمية

شفق نيوز/ تراجعت العملات الرقمية خلال تعاملات الجمعة لتعاود الريبل الهبوط دون مستوى دولار، وتتداول البيتكوين أعلى 36 ألف دولار.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 4.6% إلى 36694 دولارًا، وفقًا لبيانات "كوين ديسك".

وفي الوقت نفسه، انخفضت الإيثريوم 6.5% عند 2545.6 دولار، والريبل 7.3% إلى 89.79 سنت.

وخلال هذا الشهر، تراجعت قيمة البيتكوين بحوالي 30% بسبب آثارها السلبية على البيئة، وصرح "إيلون ماسك" المدير التنفيذي لـ "تسلا" في تغريدة بأن الشركة لن تقبل البيتكوين كوسيلة من وسائل الدفع بسبب الاستهلاك الهائل للطاقة في تعدينها.

وقالت "كاثي وود" المديرة التنفيذية لـ "آرك إنفست" في مؤتمر أن تحول معدني البيتكوين إلى مصادر الطاقة المتجددة سيشجع على تسريع الاعتماد على تلك المصادر.