السعودية تعبر الحدود بأول رحلة جوية إلى النجف

شفق نيوز/ افتتح وبشكل رسمي، اليوم السبت، أول خط طيران بين النجف والدمّام السعودية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أول طائرة سعودية وصلت اليوم من الدمام الى مطار النجف، مشيرا الى استقبال الطائرة من قبل مسؤولين حكوميين بينهم محافظ النجف و السفير السعودي لدى بغداد.

وبين أن الرحلة ستكون أسبوعية وبحسب التغييرات في الطلب، لافتا الى أن هدفها سياحي بالمقام الأول.

وسبق قدوم الرحلة زيارة للسفير السعودي عبدالعزيز الشمري لدى العراق الى النجف يوم أمس الجمعة، حيث التقى المحافظ وتجول في الأسواق وزار ضريح الإمام علي.

بدوره أكد محافظ النجف ، على ضرورة توسيع نطاق الخدمات الجوية بين العراق والسعودية يعزز الربط الاقتصادي والسياحي.

وقال يوسف مكي كناوي، خلال الاحتفاليّة التي أقامتها الشركة الوطنية "ناس" بمناسبة تسيير أولى رحلات شركة طيران ناس السعودية من مطار الملك فهد الدولي في الدمّام إلى مطار النجف إن "أولى الرحلات تحمل في طياتها الكثير من المعاني"، لافتاً إلى أن "الرحلة من الدمام إلى النجف ليست مجرد رحلة جوية عادية، بل هي رحلة تواصل وتقارب بين الشعبين السعودي والعراقي".