هبوط تاريخي لليرة التركية أمام الدولار

شفق نيوز / تراجعت الليرة التركية، مساء الخميس، بشكل غير مسبوق بعد أن وصلت لمستويات قياسية وتاريخية، لتقترب من ١٠ ليرات مقابل الدولار الأمريكي.

وانخفضت الليرة ١.٤ بالمئة في المعاملات اليومية ولامست ٩.٩٥ مقابل الدولار، بعدما عزز ارتفاع كبير في التضخم الأمريكي مخاوف بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، وفقا لبيانات محلية.

وفقدت العملة التركية حوالي ثلثي قيمتها خلال 5 أعوام مما استنزف دخل الأتراك إلى جانب التضخم الذي يسجل معدلات في خانة العشرات، بحسب رويترز.

وكانت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، قد أعطت دفعة للدولار، بفعل احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وتجذب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.