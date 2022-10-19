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هبوط بأسعار الذهب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-19T05:45:52+0000
هبوط بأسعار الذهب

شفق نيوز/ تراجع الذهب، يوم الأربعاء، مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام الفدرالي الأميركي بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.

وبحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1650.02 دولاراً للأونصة في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر تشرين الأول الثلاثاء 18 أكتوبر تشرين الأول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم الفدرالي الأميركي على الرفع الرابع على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع في نوفمبر تشرين الثاني.

ويُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 18.70 دولاراً للأونصة، في حين استقر البلاتين عند 907.38 دولارات وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2022.13 دولاراً.

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