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هبوط الليرة التركية على مدى أسبوعين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-08T11:40:14+0000
هبوط الليرة التركية على مدى أسبوعين

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية 0.7% من قيمتها، اليوم الاثنين، مسجلة هبوطا في 10 من الجلسات الـ11 الأخيرة، مع ارتفاع معدل التضخم وعائدات السندات العالمية وأسعار النفط في اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.

وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17% في ديسمبر كانون الأول 2020، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي يوم الجمعة "سنتخذ خطوات حاسمة" من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات.

وأضاف أن "تحولا منهجيا" حدث في نوفمبر تشرين الثاني 2020، حين تولى رئاسة البنك.

وارتفعت الليرة نحو 20% منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020، لكنها تخلت عن نصف هذه المكاسب في الأسبوعين الأخيرين، وسجلت 7.575 مقابل الدولار، قُرب أقل مستوى هذا العام.

وبالنسبة لتركيا التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج أي من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات.

ويتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع القادم لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15 بالمئة الشهر الماضي.

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