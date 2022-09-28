سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هبوط الذهب مع صعود الدولار وعوائد السندات 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-28T06:29:38+0000
هبوط الذهب مع صعود الدولار وعوائد السندات 

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات هي الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الفدرالي والتي عززت توقعات رفع حاد لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1624.12 دولاراً للأونصة، مقترباً من أدنى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1620.20 دولاراً الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1631.60 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة جديدة هي الأعلى في 20 عاماً، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4% للمرة الأولى منذ عام 2010.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع وسجلت في أحدث التعاملات انخفاضاً 1.4% إلى 18.17 دولار للأونصة.

ونزل البلاتين 0.7% إلى 842.52 دولاراً بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ الخامس من سبتمبر/ أيلول، وانخفض البلاديوم 1.2% إلى 2061.31 دولاراً.

related

الذهب ينخفض ويتجه إلى أسوأ شهر منذ أيلول

Date: 2022-01-31 06:39:00
الذهب ينخفض ويتجه إلى أسوأ شهر منذ أيلول

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع مخاوف التضخم

Date: 2022-02-07 06:00:56
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع مخاوف التضخم

عالمياً.. أسعار الذهب تتراجع عن أعلى مستوياتها مع ارتفاع الدولار

Date: 2022-02-14 06:38:51
عالمياً.. أسعار الذهب تتراجع عن أعلى مستوياتها مع ارتفاع الدولار

حجم احتياطي الذهب العراقي وترتيبه على مستوى العالم

Date: 2022-03-17 16:40:04
حجم احتياطي الذهب العراقي وترتيبه على مستوى العالم

اسعار الذهب تنتعش مستفيدة من كورونا

Date: 2020-03-27 06:31:27
اسعار الذهب تنتعش مستفيدة من كورونا

الذهب يتراجع إلا أنه بصدد تسجيل أكبر مكاسب فصلية منذ أيلول 2020

Date: 2022-03-31 06:43:46
الذهب يتراجع إلا أنه بصدد تسجيل أكبر مكاسب فصلية منذ أيلول 2020

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

Date: 2021-03-11 08:16:53
الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

الذهب يرتفع 1% بعد رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة

Date: 2022-05-05 06:33:15
الذهب يرتفع 1% بعد رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة