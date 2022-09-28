هبوط الذهب مع صعود الدولار وعوائد السندات 

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات هي الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الفدرالي والتي عززت توقعات رفع حاد لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1624.12 دولاراً للأونصة، مقترباً من أدنى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1620.20 دولاراً الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1631.60 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة جديدة هي الأعلى في 20 عاماً، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4% للمرة الأولى منذ عام 2010.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع وسجلت في أحدث التعاملات انخفاضاً 1.4% إلى 18.17 دولار للأونصة.

ونزل البلاتين 0.7% إلى 842.52 دولاراً بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ الخامس من سبتمبر/ أيلول، وانخفض البلاديوم 1.2% إلى 2061.31 دولاراً.