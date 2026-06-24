هبط لما دون 900 ألف للمثقال.. تراجع الذهب وسط انخفاض الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأربعاء، انخفاضاً في الأسواق المحلية ببغداد وأربيل على خلفية تراجع الدولار في التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي و التركي والأوروبي 897 ألف دينار، وسعر الشراء 893 ألفاً، فيما سجلت أمس الثلاثاء 905 آلاف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 867 ألفاً، وبلغ سعر الشراء 864 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 900 ألف و 910 آلاف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 870 الفاً و880 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 953 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 912 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 781 ألف دينار .

ويأتي هذا التراجع في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع انخفاض الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجلا 156,850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، في حين شهدت الأسواق المحلية في أربيل انخفاضا أيضاً؛ إذ بلغ سعر البيع 156,800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156,700 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، علماً أن تسعير الذهب محلياً يعتمد على معادلة حسابية تربط سعر الأونصة عالمياً بسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.