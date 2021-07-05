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نينوى.. أعمال متواصلة لاعادة 70 برج كهرباء للخدمة خلال ساعات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-05T08:24:36+0000
نينوى.. أعمال متواصلة لاعادة 70 برج كهرباء للخدمة خلال ساعات

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في نينوى، يوم الاحد، عن اعمال مستمرة لصيانة 70 برج كهرباء تم تفجيرها خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن الساعات الاربع والعشرين المقبلة ستشهد دخول تلك الابراج إلى الخدمة للعمل من جديد.

وقال مصدر في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشمالية لوكالة شفق نيوز، إن كوادر الصيانة وصلت مراحل عمل متقدمة في صيانة الابراج التي تضررت جراء عمليات التفجير خلال 72 الماضية، متوقعاً أن يعود خط سد الموصل -القيارة حجم 400 كي في الى الخدمة مساء اليوم.  

وأوضح المصدر، أن العمل مستمر بخط القيارة - كركوك وقد ينتهي العمل به يوم غد ليعود الى الخدمة، مبيناً أن كلا الخطين سيدخلان الخدمة خلال 24 ساعة القادمة في حال لم يحدث اي عمليات تفجير او تخريب جديدة.  

يشار إلى أن المناطق الشمالية من البلاد شهدت سقوط مابين 67 الى 70 برجاً لنقل الطاقة خلال الفترة الماضية جراء عمليات تفجير "تخريبية"، بحسب ماكشفه مدير عام توزيع كهرباء المنطقة الشمالية زيدان خلف في مؤتمر صحفي عقده امس الاحد.

وأطلق الجيش العراقي والحشد الشعبي، صباح اليوم، عملية عسكرية مشتركة لملاحقة الخلايا النائمة في مناطق الصابونية والطينية غربي الموصل، وذلك بعد استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية في تلك المناطق وسقوط عدد من الابراج وخروج خطي نقل رئيسيات عن الخدمة.

وتأتي العملية بالتزامن مع وصول وفد أمني كبير الى نينوى للإطلاع على الخطة الامنية الخاصة بحماية ابراج الطاقة الكهربائية ترأسه نائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري بمشاركة قائد القوات البرية ومدير عمليات الحشد الشعبي وكبار قادة الأجهزة الامنية.

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