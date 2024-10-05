نينوى تشكو حرمان شركاتها من الدخول لـ"مزاد بيع العملة" للحصول على الدولار

شفق نيوز/ دعت رابطة شركات الصرافة في مدينة الموصل اليوم السبت، السلطات العراقية والبنك المركزي العراقي للسماح لشركات الصيرفة في محافظة نينوى من الدخول الى نافذة بيع العملة، وذلك من أجل الحصول على الدولار بسعر البنك المركزي.

وقال رئيس رابطة شركات الصرافة في الموصل عبد الله خليل في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "استمرار حرمان شركات نينوى من الدخول إلى نافذة بيع العملة حرم المحافظة من حق الحصول على الدولار بسعر البنك المركزي يتسبب بالإنعكاس السلبي على الوضع الاقتصادي".

وأضاف: أن "شركات الصرافة في نينوى محرومة من حق الدخول لنافذة بيع العملة، وأنشطة التحويل المالي بالدولار بالرغم من الالتزام بكافة الشروط التي وضعها البنك المركزي بشأن تشكيل شركة مطابقة لجميع الشروط منذ أكثر من عام"، مبينا أن هذه الشركة تنتظر منذ أكثر من عام "كود" الدخول إلى نافذة بيع العملة ولم تحصل عليه لغاية الآن.

وبين خليل أن تجار الموصل اليوم يضطرون لشراء البضائع من العاصمة بغداد بدل شرائها من خارج العراق مباشرة بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الدولار بسعر 1300 دينار، لافتا إلى المدينة تعاني أيضا من عدم القدرة على إجراء التحويلات المالية بالدولار ما يضطر الأهالي إلى التحويل عبر محافظات أخرى.

ودعا خليل السلطات العراقية والبنك المركزي العراقي للسماح لشركات محافظة نينوى من الدخول إلى النافذة من أجل الحصول على الدولار بسعر البنك المركزي أسوة بباقي المحافظات العراقية.